ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для граждан РФ

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Евросоюз намерен ввести жесткие ограничения на туристические визы для россиян, въезд будет предусмотрен только по семейным обстоятельствам и для журналистов, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Для россиян быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом, это привилегия. И эту привилегию мы больше не хотим отдавать русским", – цитирует ее издание yle.fi.

Еврокомиссар также заявила, что предложение полностью заморозить туристические визы для россиян принадлежит ей, и в пятницу, 9 сентября, Совет ЕС одобрит ее предложение.

Ранее Совет Евросоюза окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

Так, после отмены данная мера предусматривает увеличение стоимости визы до 80 евро и сроков рассмотрения заявки на ее получение. Кроме того, россиянам будет необходимо предоставлять дополнительные документы для запроса визы.

До этого еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что у стран ЕС будет право отказывать в визе россиянам, которые могут нести угрозу для их безопасности. Она выразила уверенность в быстром утверждении Советом ЕС данного предложения. По словам Йоханссон, ожидается, что новый визовый режим может начать действовать уже в понедельник, 12 сентября.

