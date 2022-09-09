В ЕС утвердили полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ

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Совет Евросоюза окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.

"Сегодня Совет принял решение, полностью приостанавливающее действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Соответственно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса", – говорится в сообщении.

Так, после отмены данная мера предусматривает увеличение стоимости визы до 80 евро и сроков рассмотрения заявки на ее получение. Кроме того, россиянам будет необходимо предоставлять дополнительные документы для запроса визы.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС достигли компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Он также добавил, что министры иностранных дел Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения о действиях с уже выданными гражданам РФ долгосрочными визами.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что у стран ЕС будет право отказывать в визе россиянам, которые могут нести угрозу для их безопасности. Она выразила уверенность в быстром утверждении Советом ЕС данного предложения. По словам Йоханссон, ожидается, что новый визовый режим может начать действовать уже в понедельник, 12 сентября.

