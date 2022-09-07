Россия расширила список невъездных представителей Евросоюза

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Россия приняла решение о расширении перечня представителей Евросоюза и входящих в него государств, которым запрещен въезд на территорию страны, сообщается на сайте МИД РФ.

"Ограничения распространены, в частности, на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран-членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили намерение ЕС сдержать развитие России и наказать ее граждан за поддержку независимого внешнеполитического курса. В то же время государства–участники Евросоюза продолжают поставлять вооружения Украине, тем самым демонстрируя нежелание инвестировать в мир на Украине и Европе.

В российском МИД добавили, что на любые враждебные акции в адрес РФ будет дан жесткий ответ.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что у стран Евросоюза будет право отказывать в визе гражданам России, которые могут нести угрозу для их безопасности. Она выразила уверенность в быстром утверждении Советом Евросоюза данного предложения. Так, по словам Йоханссон, ожидается, что в понедельник, 12 сентября, начнет действовать уже новый визовый режим в отношении РФ.

До этого также сообщалось, что Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. При этом в Совет Евросоюза была внесена инициатива о непризнании загранпаспортов РФ, которые были выданы на освобожденных территориях Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

