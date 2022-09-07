Страны Балтии достигли соглашения об ограничении въезда россиян с "шенгеном"

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Латвия, Литва и Эстония достигли договоренностей по значительному ограничению въезда россиян с шенгенскими визами на их территорию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса.

По его словам, страны Балтии решили ограничить перемещение россиян через их границы с РФ и Белоруссией. При этом исключения сделают для водителей грузовиков, дипломатов и людей, которые пересекают границу по гуманитарным и семейными причинам.

Ринкевичс пообещал объявить об ограничениях в ближайшие дни.

При этом Финляндия отказалась ограничивать въезд россиянам до соответствующего решения Еврокомиссии. Об этом сообщил глава МИД страны Пекка Хаависто.

В конце августа страны ЕС достигли договоренности о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель добавил, что министры иностранных дел ЕС поручили ЕК подготовить предложения о действиях с уже выданными гражданам РФ долгосрочными визами.

Позже еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что все находящиеся на руках у российских граждан шенгенские визы могут быть пересмотрены. По ее словам, сейчас есть менее 1 миллиона многоразовых виз для граждан России.

