ЕС достиг компромисса по полной приостановке облегченного визового режима с РФ

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Страны Евросоюза достигли компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи Совета ЕС в Праге.

"Мы приняли политическое решение о полном приостановлении соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что значительно уменьшится число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы", – приводит его слова ТАСС.

Он также добавил, что министры иностранных дел Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения о действиях с уже выданными гражданам РФ долгосрочными визами. При этом каждая страна союза сможет самостоятельно регулировать допуск россиян через свои границы в ЕС.

Глава МИД Португалии Жуау Гомеш Кравиньу уточнил, что в ЕС прорабатываются меры, которые "позволят некоторым странам, а именно тем, которые имеют сухопутную границу с Россией, самостоятельно регулировать поток".

Боррель подчеркнул, что с помощью общего подхода Евросоюза будет возможно избежать визовых ограничений.

Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что визовые ограничения Евросоюза не должны распространяться на всех россиян. Он отметил важность контактов между людьми и назвал нехорошей идеей предложение об ограничении виз для всех россиян. Хукстра пояснил, что рассматриваются меры, которые затронут граждан РФ, приезжающих в Европу за покупками.

ЕС усилил давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

