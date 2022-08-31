В Совфеде РФ пообещали дать зеркальный ответ на визовое решение ЕС

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Евросоюз получит зеркальный ответ при расторжении с Россией соглашения об упрощенном предоставлении виз россиянам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу конституционного комитета Совфеда Андрея Клишаса.

По его словам, при расторжении этого соглашения Евросоюз лишит своих граждан всех преимуществ при получении виз.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что министры иностранных дел Евросоюза на заседании приняли решение о приостановке соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. При этом ЕС не смог согласовать запрет на выдачу виз россиянам, так как многие страны выступили против подобных ограничений.

До этого Польша, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия сообщили, что планируют принять собственные меры для сокращения числа въезжающих россиян, если Евросоюз не договорится о коллективных действиях.

Государства рассмотрят возможность принятия временных мер на национальном уровне. Согласно заявлению, это необходимо для решения вопросов общественной безопасности, связанных с "увеличением потока граждан России, пересекающих границы".

