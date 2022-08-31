Прибалтика введет меры против туристов РФ, если ЕС не договорится о совместных действиях

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Польша, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия планируют принять собственные меры для сокращения числа въезжающих россиян, если Евросоюз не договорится о коллективных действиях. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление стран.

Так, государства рассмотрят возможность принятия временных мер на национальном уровне. Согласно заявлению, это необходимо для решения вопросов общественной безопасности, связанных с "увеличением потока граждан России, пересекающих границы".

Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что визовые ограничения Евросоюза не должны распространяться на всех россиян. Он отметил важность контактов между людьми и назвал нехорошей идеей предложение об ограничении виз для всех россиян. Хукстра пояснил, что рассматриваются меры, которые затронут россиян, приезжающих в Европу за покупками.

