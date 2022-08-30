В Кремле пообещали дать ответ на решение ЕС о запрете виз для россиян

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Россия будет следить за решением Евросоюза по визам для россиян и не оставит его без ответа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, ответ будет направлен на защиту граждан и соответствовать российским интересам.

"Мы знаем, что существуют разные точки зрения среди европейцев на этот счет (запрет на выдачу шенгенских виз для россиян). Но будем очень внимательно наблюдать", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Он назвал решение запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ серьезным. Песков добавил, что в случае принятия оно будет направлено непосредственно против россиян.

Пресс-секретарь президента РФ также назвал граничащей с безумием иррациональность обсуждения этого вопроса в Евросоюзе.

Руководители МИД стран – членов ЕС обсудят вопрос ограничения виз для россиян 30 и 31 августа в Праге. Отмечалось, что это станет главной темой встречи.

Ранее глава МИД Дании Еппе Куфуд заявлял, что готов ограничить выдачу виз для российских туристов, даже если по этому вопросу не будет принято общего решения на уровне Евросоюза. Также концепцию прекращения выдачи виз россиянам начала рассматривать Польша.

Возможное введение запрета на выдачу туристических виз россиянам не поддержали Греция и Кипр. Отмечалось, что греческие чиновники также не рассматривают и возможное изменение статуса российских виз.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

