МИД Польши рассматривает запрет на выдачу виз россиянам

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Польша разрабатывает для Евросоюза концепцию прекращения выдачи виз россиянам, сообщил замглавы МИД республики Перт Вавжик, которого цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что Варшава выступает за расширение санкций ЕС, в частности, в вопросе приостановления договора об облегчении визового режима для граждан РФ. При этом Вавжик отметил, что с этим согласны не все страны Евросоюза. В частности, против выступают такие крупные государства, как Германия, Франция и Нидерланды.

"В связи с тем, что невозможно сломить сопротивление этих государств, чтобы приостановить соглашение об облегчении визового режима для граждан РФ, Польская республика работает над новым решением", – заявил замминистра иностранных дел.

По его словам, польская дипломатия уже несколько недель ведет переговоры по этому вопросу с некоторыми государствами. Он отметил, что аналогичный взгляд на вопросы виз для россиян имеют Литва, Латвия и Эстония, Чехия и Словакия.

Вавжик добавил, что решение по этому вопросу может появиться в ближайшие недели. Он также напомнил, что Польша уже несколько месяцев не выдает туристические визы гражданам России.

Ранее сообщалось, что Латвия совместно с Эстонией, Финляндией и Чехией намерена инициировать введение общеевропейского запрета на выдачу туристических виз россиянам. По словам президента Латвии Эгила Левитса, данная мера должна стать дополнительным санкционным ограничением в отношении России. Кроме того Левитс полагает, что Латвия должна пересмотреть уже выданные россиянам визы и виды на жительство, лишив их тех лиц, которые поддерживают действия российских властей на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции. По мнению украинского лидера, данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво.

С аналогичным заявлением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Посещение Европы она назвала привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Премьер добавила, что, хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.

Позже стало известно, что в Евросоюзе решили обсудить содержание седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.