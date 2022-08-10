Вопрос о прекращении выдачи виз россиянам рассмотрят в ЕС

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Евросоюзе обсуждают содержание седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, которого цитирует РИА Новости.

"Принципиально в ЕС мы находимся в процессе обсуждений, как должен выглядеть седьмой пакет санкций, какие компоненты могут в нем содержаться", – сказал он.

На вопрос, как лично канцлер ФРГ Олаф Шольц относится к предложению некоторых стран ЕС о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам РФ, Хебештрайт ответил, что по этому поводу пока нет единой позиции.

Ранее министр по вопросам интеграции и миграции Андерс Игеман не исключил, что Евросоюз может прекратить выдавать визы россиянам.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза должны прекратить выдавать россиянам въездные визы. Посещение Европы она назвала привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Премьер добавила, что, хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.

До этого министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна предложит европейским странам закрыть въезд для россиян. Он подчеркнул, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, однако они продолжают прибывать в Эстонию по визам, полученным в других государствах Шенгенской зоны. В связи с этим политик призывает к общеевропейским ограничениям.

