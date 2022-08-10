Ростуризм рассчитывает, что Европа не станет ограничивать въезд туристов из РФ

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В Ростуризме надеются, что большинство европейских стран не будут ограничивать въезд российских туристов, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

По ее словам, любой здравомыслящий человек против подобных ограничений. Также она пообещала сотрудничать со всеми странами, которые готовы развивать с Россией двусторонние связи в области туризма.

"Рассчитываю, что большинство наших европейских коллег не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда наших туристов. Мы, в свою очередь, продолжим работать над увеличением количества качественных и интересных предложений в нашей стране", – заключила Догузова.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза должны прекратить выдавать россиянам въездные визы. Посещение Европы она назвала привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Премьер добавила, что хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.

До этого министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна предложит европейским странам закрыть въезд для россиян. Он подчеркнул, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, однако они продолжают прибывать в Эстонию по визам, полученным в других государствах Шенгенской зоны. В связи с этим политик призывает к общеевропейским ограничениям.

