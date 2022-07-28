Эстония прекратила выдачу россиянам виз для обучения

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Эстония прекратила выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения, сообщает RT.

Граждане России и Белорусии могут оформить краткосрочную работу только при наличии у них действующей визы, выданной эстонскими властями.

Ранее власти Эстонии запретили российской музыкальной группе "Руки вверх!" выступления на территории страны. Министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу также подчеркнул недопустимость на фоне ситуации на Украине туристических и развлекательных путешествий граждан РФ в Эстонию.

В свою очередь, участник группы "Руки вверх!" Сергей Жуков выразил сожаление в связи с данным решением.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

