Певице Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию до 2072 года. Причиной стала ее позиция по специальной военной операции на Украине, сообщает Starhit со ссылкой на документ.

"Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты", – сказал адвокат артистки Бахром Исмаилов, уточнив, что полиция не возбуждала уголовное дело.

Ранее в СМИ появилась информация, что певицу задержали в аэропорту Домодедово после ее прилета из Ташкента. Артистка резко высказывалась о России. В апреле она уехала в Узбекистан на фоне спецоперации на Украине.

Позднее информацию о задержании Закировой опровергли в полиции.

