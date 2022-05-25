Певице Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет – СМИ

17:40
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию до 2072 года. Причиной стала ее позиция по специальной военной операции на Украине, сообщает Starhit со ссылкой на документ.
"Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты", – сказал адвокат артистки Бахром Исмаилов, уточнив, что полиция не возбуждала уголовное дело.
Ранее в СМИ появилась информация, что певицу задержали в аэропорту Домодедово после ее прилета из Ташкента. Артистка резко высказывалась о России. В апреле она уехала в Узбекистан на фоне спецоперации на Украине.
Позднее информацию о задержании Закировой опровергли в полиции.
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