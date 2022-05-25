В полиции опровергли информацию о задержании Наргиз в аэропорту Домодедово

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сообщения о задержании певицы Наргиз Закировой в столичном аэропорту Домодедово не соответствуют действительности. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на линейное управление МВД РФ в аэропорту.

"Такого не было", – заявили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что певицу Наргиз Закирову задержали в аэропорту Домодедово после ее прилета из Ташкента. Артистка резко высказывалась о России. В апреле она уехала в Узбекистан на фоне спецоперации на Украине.

