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19 октября, 09:33

Происшествия

СК оценил ущерб от атаки на колледж в Старобельске в 1,2 миллиарда рублей

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Ущерб от атаки на Старобельский профессиональный колледж в Луганской Народной Республике (ЛНР) составил 1,2 миллиарда рублей, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Размер ущерба был установлен в ходе комплексных строительно-технических экспертиз, которые были проведены в судебно-экспертном центре СК РФ.

ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР 22 мая. Погиб 21 человек, более 40 пострадали.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте. Комментируя атаку, МИД России указывал: Украина не избежит ответственности за случившееся.

Как сообщал Бастрыкин, атаковавшие колледж дроны использовали спутниковую систему Starlink. Он указал, что всего в атаке участвовали как минимум семь дронов таких моделей: Fire Point 1, Fire Point 2, "Сичень" и RZ-100. Два из них работали через Starlink.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркивал, что корпус образовательного учреждения будет восстановлен. Здание общежития при этом полностью разрушено. Студентов было решено распределить в другие учебные заведения.

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