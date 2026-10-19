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19 октября, 07:26

Политика

Бастрыкин заявил об использовании Starlink при атаке на колледж в Старобельске

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Два беспилотника, атаковавших Старобельский профессиональный колледж в Луганской Народной Республике, использовали спутниковую систему Starlink. Об этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости.

По словам главы ведомства, в атаке участвовали как минимум семь беспилотных летательных аппаратов моделей Fire Point-1, Fire Point-2, "Сичень" и RZ-100. Два из них работали через систему спутниковой связи Starlink.

ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР 22 мая. В результате случившегося погиб 21 человек, еще более 40 пострадали.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте. МИД России, комментируя атаку, указывал, что Украина не избежит ответственности за случившееся.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркивал, что корпус образовательного учреждения восстановят. При этом здание общежития оказалось полностью разрушено. Студентов же было решено распределить в другие учебные заведения.

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