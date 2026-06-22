В ООН дали ответ на обращение Лантратовой после атаки ВСУ на Старобельск

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека просит предоставить подробности удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в мессенджере MAX.

"В своем ответном обращении из аппарата Верховного комиссара ООН господина (Фолькера. – Прим. ред.) Тюрка отметили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в Старобельске и были бы признательны Аппарату УПЧ РФ за любую дополнительную информацию в расследовании обстоятельств произошедшего", – написала она.

Организация затребовала любые доступные результаты официального расследования: время атаки, использование оружия, последовательность ударов, контакты должностных лиц, которые могли дать нужные сведения.

Лантратова подчеркнула, что это пока единственная реакция западной стороны на направленные ранее обращения России. Омбудсмен заявила, что в ближайшее время подготовит ответ в ООН. Она выразила надежду, что "это положит начало в выстраивании конструктивного диалога и дальнейших коммуникаций".

Украинские силы 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. В результате случившегося 21 человек погиб, 45 пострадали. Следователи завели уголовное дело о теракте.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что корпус образовательного учреждения восстановят, но здание общежития полностью разрушено. Студентов распределят в другие учебные заведения.

МИД России подчеркнул, что Украина не избежит ответственности за случившееся. Это преступление не имеет срока давности, сказали в ведомстве.

