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22 июня, 19:27

Происшествия

Бастрыкину доложат о расследовании дела об оставлении ребенка родителями в Котельниках

Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин получит доклад о ходе расследования уголовного дела, открытого после оставления без присмотра двухмесячного ребенка на солнце в подмосковном городе Котельники. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

"Глава ведомства дал поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я. А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России", – говорится в собщении.

В СМИ ранее появилась информация, что ребенок в Котельниках получил тепловой удар после того, как долгое время пролежал без присмотра в коляске. Его госпитализировали.

Следственные органы завели уголовное дело по статье УК "Оставление в опасности". Сейчас проходят допросы, правоохранители проверят условия жизни семьи.

Прокуратура Московской области уточнила, что случай произошел 21 июня.

"Будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на Люберецком малом карьере, оставили двухмесячного ребенка без присмотра в коляске на несколько часов в жаркую погоду. <...> В настоящее время угрозы жизни и здоровью младенца нет, он передан под временную опеку бабушке", – сказано в сообщении ведомства.

Люберецкая городская прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку работе органов системы профилактики и действиям взрослых по исполнению ими родительских обязанностей. По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Кемеровской области умер семилетний мальчик, которого мама оставила на три часа в машине, пока сама ходила по делам. Он получил тепловой удар и впал в кому. Женщине предъявили обвинения в причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности.

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