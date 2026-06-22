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22 июня, 18:19

Происшествия

Беременная женщина оказалась среди пострадавших в ДТП в Новолужнецком проезде

Фото: Москва 24

Среди пострадавших в ДТП в Новолужнецком проезде оказалась беременная женщина. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Всего медицинская помощь понадобилась троим участникам аварии. Для дальнейшего лечения женщина была госпитализирована в перинатальный центр С. С. Юдина. Других пострадавших направили в ГКБ имени Н. И. Пирогова и НИИ СП имени Н. В. Склифосовского.

"На данный момент пациенты находятся в стабильном состоянии, угрозы для жизни нет", – подчеркнули в департаменте.

ДТП с участием четырех автомобилей произошло возле дома № 13 в Новолужнецком проезде 22 июня. По данным СМИ, одно из транспортных средств въехало в группу рабочих. Движение в районе дорожного происшествия было затруднено, водителей призывали выбирать пути для объезда.

Беременная женщина оказалась среди троих пострадавших в ДТП в Хамовниках

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