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22 июня, 17:56

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Bild: Германия планирует разместить почти 5 тысяч военных у границы с Белоруссией

Германия планирует разместить почти 5 тысяч военных у границы с Белоруссией

Фото: 123RF.com/rokastenys

Германия наращивает военное присутствие в Литве рядом с границей Белоруссии, где на данный момент находятся около 1,8 тысячи немецких военнослужащих на учениях. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на материал Bild.

Речь идет о переброске еще 5 тысяч военных. К концу 2027 года бундесвер планирует разместить в Литве два батальона на постоянной основе.

В немецкой армии также не исключают использование обязательного призыва для комплектования бригады, если добровольцев окажется недостаточно. По словам генерал-лейтенанта Кристиана Фройдинга, цель – полностью подготовить немецкую бригаду в Литве в следующем году.

Ранее Вооруженные силы Польши, а также военные из Литвы и Франции начали тактические учения Dzielny Dzik – 26 ("Отважный кабан – 26") у границы с Россией.

Маневры по сценарию "оборона Сувалкского перешейка" проходят на полигоне Ожиш в 70 километрах от Калининградской области и продлятся до 26 июня. В учениях задействованы 10 тысяч военнослужащих, около 600 единиц техники, включая южнокорейские танки K2 и польские БМП Borsuk.

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