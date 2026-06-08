Песков: РФ делает все для безопасности на фоне приближения военной инфраструктуры НАТО

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В России принимают все меры для обеспечения безопасности на фоне приближения военной инфраструктуры НАТО к границам страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, этот процесс (военные учения ВВС Ramstein Flag 2026. – Прим. ред.) является предметом самого пристального отслеживания со стороны нашего оборонного ведомства", – сказал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам происходит уже несколько десятилетий.

Станы Альянса ранее приступили к военным авиационным учениям, которые пройдут в том числе в странах, граничащих с РФ. Учения ВВС проводятся уже в третий раз.

Всего в них примут участие 19 стран, однако основные этапы состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании. Ожидается около 150 вылетов в день у более 150 самолетов. Кроме того, планируется отработка применения средств ПВО.