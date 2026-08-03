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03 августа, 07:17

Политика

Трамп заявил, что уже выбрал наказание для Канады за смог от лесных пожаров

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение о мерах в отношении Канады за смог, вызванный лесными пожарами. Об этом он рассказал журналистам.

"Да. <...> Скоро вам обо всем станет известно", – сказал американский лидер, отвечая на вопрос о возможном наказании.

На территории Канады не утихают 130 лесных пожаров. Площадь самого крупного из них превышает 73,2 тысячи гектаров.

Крупные лесные пожары наблюдаются этим летом в том числе на территории европейских стран. К примеру, на юго-западе Франции число эвакуированных из-за лесных пожаров составило 220 тысяч человек. Местных жителей вывезли из населенных пунктов на юго-востоке Аркашонского залива, а также вблизи коммун Маршприм, Ле Барп, Бигано, Мио и Сеста.

Площадь пожаров в стране достигла 42 тысяч гектаров, что стало историческим максимумом за два десятилетия. Число граждан, задержанных в рамках расследования дел, связанных с природными пожарами во Франции, возросло до 328.

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