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03 августа, 08:02

Происшествия

Премьер и глава МИД Таиланда выразили соболезнования в связи с убийством россиян

Фото: 123RF.com/lwzfoto

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и глава МИД страны Сихасак Пхуангкеткеу выразили соболезнования послу РФ Евгению Томихину в связи с убийством двух граждан России в Паттайе. Об этом ТАСС сообщил министр.

"Произошедшее шокирует, особенно учитывая, что жертвами преступления стали двое молодых людей. Премьер-министр и я позвонили российскому послу в Таиланде, чтобы выразить наши соболезнования. Премьер-министр лично побывал на месте преступления и дал указание властям, особенно полиции, задержать виновных и привлечь их к ответственности", – подчеркнул глава МИД.

Премьер-министр также поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасности в стране всех туристов.

По словам Пхуангкеткеу, убийство россиян нанесло удар по имиджу Таиланда как туристического направления. Случившееся подорвало доверие, поэтому необходимо показать действиями, что Таиланд сможет не допустить повторения традегии, добавил министр.

О пропаже брата и сестры Назимовых в Паттайе стало известно 27 июля. В ходе поисков обнаружили мотоцикл, принадлежащий россиянам. Он оказался закопан в водоотводном канале.

Спустя время полицейские задержали двух граждан Таиланда. Фигуранты признались, что убили несовершеннолетнего россиянина, а его 22-летнюю сестру забили до смерти. Правоохранители предположили, что причиной нападения могли стать планы похитить мотоцикл россиян.

Подозреваемые указали место, где могут быть захоронены тела брата и сестры. Там полицейские нашли два захоронения. В одном находились два тела, в другом – еще три.

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