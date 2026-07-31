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31 июля, 14:16

Происшествия

Посольство РФ пообещало помочь матери убитых в Таиланде брата и сестры

Фото: MAX/Baza

Посольство России в Таиланде окажет всю необходимую поддержку матери погибших россиян – 17-летнего Романа и его 22-летней сестры Дианы Назимовых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

Вместе с тем российская сторона питает надежду на беспристрастное расследование и справедливое наказание для виновных, подчеркнул заведующий консульским отделом диппредставительства Илья Ильин.

Брат и сестра пропали в провинции Чонбури 26 июля, перестав выходить на связь. При этом незадолго до исчезновения девушка признавалась, что ей кажется, будто за ней кто-то следит.

Спустя трое суток их мотоцикл Honda ADV 150 в разобранном виде обнаружили закопанным. Позднее были задержаны двое подозреваемых – Панг и Сыа Хой. По версии полиции, они помогли скрыться двум главным подозреваемым – Понгу и Тхонгу, а также закопали мопед.

Вскоре задержали и самих подозреваемых. Им предъявили обвинения в совместном ограблении с использованием транспортного средства. Преступники признались в убийстве. По их словам, молодого человека они застрелили, а девушку забили до смерти. Правоохранители считают, что причиной нападения могли стать планы похитить мотоцикл россиян.

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