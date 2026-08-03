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03 августа, 08:34

Общество

В Госдуме предложили выдавать подарки для новорожденных во всех регионах

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России нужно ввести единый подарочный комплект для новорожденных во всех субъектах РФ. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Союза матерей" Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

"По всей стране подарок для новорожденных точно должен быть, и я уверена, что будет", – поделилась парламентарий.

По ее словам, такая мера не просто социальная поддержка, а сигнал о том, что государству важен каждый родившийся ребенок независимо от региона. Буцкая подчеркнула, что наполнение наборов не должно сильно различаться.

"Не может быть такого, что в одном регионе у нас выдается большая коробка с подарками, а в другом – маленький пакетик с блокнотиком", – подчеркнула депутат.

Она также отметила, что нельзя делить детей по порядку рождения, например, давать подарок при рождении первого ребенка и не давать при рождении второго. По ее мнению, это не демографический подход. Аналогично, поддержка семей должна осуществляться не только в зависимости от определенных жизненных обстоятельств.

Кроме того, она указала на важность поддержки российских производителей при комплектовании таких коробок.

В настоящее время подарочные наборы для новорожденных выдают в ряде регионов. В Москве в состав входят детское белье, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази и присыпки. По выбору родителей вместо подарка можно получить компенсацию в 20 тысяч рублей.

Ранее в России предложили модернизировать программу материнского капитала путем введения выплаты для многодетных в размере 1 миллиона рублей.

По словам председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи, гендиректора Института научно-общественной экспертизы Сергея Рыбальченко, при рождении второго ребенка выплату нужно назначать в том же размере, как если бы средства на первого ребенка не предоставлялись.

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