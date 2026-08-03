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03 августа, 08:14

Город

Город выставил на торги большое помещение для бизнеса в Восточном Дегунине

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Столичные власти выставили на торги коммерческое помещение в столичном районе Восточное Дегунино. Его площадь составляет 613,2 квадратного метра, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"При выборе коммерческого объекта под свой бизнес предпринимателям важно учитывать его масштаб и сферу. Подобрать нежилые помещения по площади, расположению и другим значимым параметрам можно на инвестиционном портале Москвы. На платформе публикуется перечень объектов недвижимости, доступных для приобретения на торгах", – рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещение, выставленное на торги, располагается по адресу Керамический проезд, дом 57, корпус 1, около станции Бескудниково первого Московского центрального диаметра.

Объект находится на первом этаже здания. В нем можно будет открыть офис, образовательную или медицинскую организацию.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 13 августа. Сами торги состоятся 25-го числа на онлайн-площадке "Росэлторг".

Ранее крупное коммерческое помещение площадью 455,9 квадратного метра в районе Покровское-Стрешнево было выставлено на открытый аукцион. Оно находится по адресу улица Свободы, дом 2, в нескольких минутах ходьбы от станции метро "Тушинская". Объект подходит для размещения медицинских и спортивных учреждений, выставочных и арт-пространств, офисов.

"Торги Москвы": помещения в ЦАО

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