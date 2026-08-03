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03 августа, 10:47

Происшествия

На Кубе произошло полное отключение энергосистемы

Фото: ТАСС/АР/Ramon Espinosa

Полное отключение национальной электроэнергетической системы произошло на Кубе. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Национальной электроэнергетической компании Union Electrica (UNE).

В компании уточнили, что отключение зафиксировали в воскресенье, 2 августа, в 22:43 (в понедельник, 3 августа, в 05:43 по московскому времени). Другие подробности инцидента на данный момент не приводятся.

Ранее массовое отключение электричества произошло в Грузии. Сообщалось, что это могло быть связано с отделением энергосистемы страны от энергосистемы Азербайджана.

Сначала произошли каскадные отключения электроэнергии, а затем – блэкаут по всей республике. При этом до этого энергосистемы двух стран работали в параллельном режиме с помощью 330-киловольтных линий электропередачи.

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