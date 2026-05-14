14 мая, 16:55

Происшествия

Киев и девять областей Украины оказались частично обесточены

Фото: AP Photo/Daniel Cole

Киев и девять областей Украины оказались частично обесточены. Об этом пишет RT со ссылкой на заявление компании "Укрэнерго".

Как говорится в сообщении, без электричества остались в том числе жители Днепропетровской, Полтавской, Хмельницкой, Киевской, Сумской, Харьковской, Львовской, Волынской и Черниговской областей.

Ранее в энергосети Украины произошло каскадное отключение. Сбой затронул сразу две высоковольтные линии: 400 кВ между Румынией и Молдавией, а также 750 кВ – между западом и центром страны.

Как писали местные СМИ, авария в энергосистеме также привела к отключению водоснабжения во всех районах Киева. Кроме того, было остановлено движение поездов метрополитена в Харькове и столице Украины.

Через некоторое время Минцифры Украины отвергло версию о том, что причиной масштабных отключений электроэнергии в стране стала кибератака. По информации ведомства, авария произошла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдавии.

Первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, заявил, что причиной аварии стало обледенение линий и оборудования. По его словам, с минутным интервалом произошли две аварии на высоковольтных линиях, что и привело к каскадным отключениям в семи областях страны.

