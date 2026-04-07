Зеленский вновь предложил РФ энергетическое перемирие

Фото: ТАСС/IMAGO/Alberto Gardin

Президент Украины Владимир Зеленский вновь предложил российской стороне установить энергетическое перемирие, то есть отказаться от ударов по объектам энергетики. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, украинская сторона передала соответствующее предложение через представителей США. Вместе с тем Киев планирует продолжить усилять гарантии безопасности, так как именно они, считает Зеленский, являются ключом к завершению конфликта и длительному миру.

В конце марта Зеленский заявил, что готов к прекращению огня на Пасху, если такое предложение поступит от России. Он отметил, что готов на любые компромиссы, если они не затронут "достоинство и суверенитет Украины".

В Кремле подчеркнули, что слова Зеленского о пасхальном перемирии не имеют четкой формулировки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал украинского лидера к активным действиям по выходу на мирное урегулирование, а не к временному прекращению огня.

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Зеленского очередной пиар-акцией. По ее мнению, президент Украины стремится не к миру, а к одно- или двухмесячному перемирию с целью восполнения потерь ВСУ и подготовки к продолжению боевых действий.