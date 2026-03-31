Песков объяснил желание Зеленского выйти на "любое перемирие"

Украинский президент Владимир Зеленский стремится к любому перемирию, независимо от его названия, поскольку ситуация на передовой складывается не в пользу Киева. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он, как всегда, говорил о готовности пойти на перемирие, хоть какое, хоть пасхальное", – сказал официальный представитель Кремля.

Данный порыв он назвал отчаянным. Причем на неблагоприятную позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ), по его словам, указывают как отечественные, так и международные эксперты. В частности, они сходятся во мнении, что ВС РФ хоть и с разной скоростью, но продвигаются вперед по всей линии фронта.

Тем не менее слова Зеленского о пасхальном перемирии не имеют четкой формулировки, обратил внимание политик. В связи с этим Песков призвал главу киевского режима к активным действиям по выходу на мирное урегулирование, а не к временному прекращению огня.

"Зеленский может и должен своевременно принять решение. Позже это решение придется принимать более дорогой ценой", – заключил он.

О готовности приостановить военные действия на Пасху украинский лидер заявлял накануне, 30 марта. Он подчеркнул, что согласен на компромиссы, не ущемляющие достоинство и суверенитет Украины, при условии аналогичного предложения от России.

Москва, в свою очередь, до этого вновь подтвердила свою готовность к возобновлению переговорного процесса по урегулированию кризиса. Однако, как уточнял замглавы МИД РФ Андрей Руденко, в силу различных обстоятельств консультации в настоящее время поставлены на паузу.