30 марта, 05:35

В МИД РФ заявили, что Украина начала вербовку наемников из бедных стран

Украина начала привлекать наемников из небогатых стран в ряды ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

Дипломат отметил, что акцент Киева сместился на необеспеченные страны, население которых в поисках заработка соглашается на выполнение любой работы.

"Пошел тренд на привлечение не профессиональных наемников, а просто нуждающихся, тех, кто готов зарабатывать деньги любыми средствами. К этой категории относятся, например, колумбийцы, бразильцы", – отметил Мирошник.

При этом зачастую выходцев из этих государств обманом привлекают к службе в украинской армии.

"Сегодня наемников достаточно часто просто пускают в расход. Легче отправить на гарантируемую смерть колумбийцев или представителей африканских государств, чем какого-нибудь там ирландца, британца или американца", – заключил представитель МИД.

Ранее российская армия поразила место, где хранились крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 143 районах.

В декабре прошлого года Великобритания впервые признала отправку своих десантников на Украину. Минобороны Британии опубликовало данные о смерти военнослужащего, который находился на испытаниях нового вида вооружения на Украине вдали от зоны боевых действий.

Сюжет: Спецоперация на Украине
