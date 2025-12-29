Трамп выразил сожаление о гибели американцев на Украине

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление о гибели американских наемников на территории Украины. Об этом сообщает телеканал "360".

"Печально, что такое могло произойти", – заявил Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Президент Штатов подчеркнул, что опечален гибелью американцев в чужой стране. Он также отметил, что среди них были и известные люди. Но конкретных примеров Трамп приводить не стал.

Ранее Великобритания официально признала, что тайно направляла своих десантников на Украину. Об этом стало известно только после гибели одного из военных.

Уточнялось, что 28-летний младший капрал Джордж Хули погиб от несчастного случая во время испытаний нового вида вооружения. Это произошло вдали от зоны боевых действий, на одном из украинских полигонов.

