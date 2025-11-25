ВС РФ уничтожили группу иностранных наемников в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России уничтожили группу иностранных наемников в Харьковской области, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Он поделился, что группа боевиков, состоящая из пяти человек, была обнаружена между Кучеровкой и Петропавловкой, она двигалась вдоль реки Гнилица в северо-западном направлении.

В результате минометного огня со стороны российской армии двое боевиков получили ранения, не совместимые с жизнью, еще один – тяжелое увечье.

Кроме того, в ходе анализа радиоэлектронной разведки удалось установить, что один из диверсантов запрашивал эвакуацию на открытой чистоте, используя один из диалектов арабского языка.

Ранее стало известно, что силовики ликвидировали двух диверсантов в Алтайском крае, которые открыли стрельбу при задержании. Они пытались установить так называемое сбрасывающее устройство на путях, которые имеют высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов.

По данным ФСБ, мужчин завербовали через Telegram представители террористической организации. Они должны были выполнять диверсионную деятельность за денежное вознаграждение.

Позже были опубликованы кадры предотвращения диверсии. На них видно, что злоумышленники приехали ночью на машине и были вооружены автоматами. На них была нанесена надпись "Слава Украине".

