25 ноября, 06:39

Политика

Бойцы РФ эвакуировали мирных жителей из Волчанска Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие группировки "Север" эвакуировали мирных жителей из города Волчанска в Харьковской области и оказали им необходимую помощь. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

"В этот раз военнослужащие мотострелкового полка эвакуировали семью из трех человек – отца Анатолия, матери Оксаны и их дочери Киры из города Волчанска", – отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, они больше года выживали под артобстрелами и ударами украинских дронов, пока их не обнаружили российские военные. Бойцы оперативно переместили семью в безопасное место.

Ранее российские силы сорвали попытку украинских военных провести контратаку и прорвать кольцо окружения в районе Благодатовки Харьковской области. Подразделение ВСУ потеряло до 10 солдат, а в результате огневого поражения – еще до 50 военнослужащих.

При этом 20 ноября стало известно об освобождении Купянска в Харьковской области. Город был освобожден усилиями военнослужащих подразделений группировки "Запад".

Российская армия освободила Купянск в Харьковской области

Сюжет: Спецоперация на Украине
