21 ноября, 21:28

Политика

Путин заявил, что события в Купянске будут повторяться в других зонах СВО

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

События, которые произошли в Купянске Харьковской области, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта в зоне СВО, если Киев и Европа не хотят обсуждать план урегулирования конфликта от президента США Дональда Трампа. Об этом заявил Владимир Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза.

"И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы", – сказал Путин.

Он напомнил, что еще 4 ноября на Украине публично заявляли, что в Купянске находятся не больше 60 российских военных и вскоре город будет полностью деблокирован.

"Но хочу вас проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября, город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских вооруженных сил", – указал президент.

По его словам, в тот момент судьба Купянска была уже окончательно решена. Путин добавил, что Киев не обладает объективной информацией о ситуации на поле боя либо не может ее объективно оценить.

Об освобождении Купянска сообщил 20 ноября начальник Генштаба Валерий Герасимов. Кроме того, значительную группировку противника удалось заблокировать в районе населенного пункта Купянск-Узловой, отмечал Путин.

Американский план по урегулированию конфликта на Украине включает 28 пунктов. В нем фигурируют требования об отказе Киева от членства в НАТО, ограничения на численность вооруженных сил, вопросы снятия санкций с России и многое другое. Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими территориями, а граница в Херсонской и Запорожской областях пройдет по линии боевого соприкосновения.

Россия уже получила соответствующий план, сообщал Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ на предложение США заявил, что Киев предложит альтернативы американскому плану урегулирования конфликта.

Российские военные развернули флаги в освобожденном Купянске

Сюжеты: Спецоперация на Украине , Переговоры по Украине
властьполитика

