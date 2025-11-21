Зеленский заявил, что будет предлагать альтернативы мирному плану США

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Украинский президент Владимир Зеленский предложит альтернативы американскому плану урегулирования конфликта. Об этом он заявил в своем обращении к народу, опубликованном в телеграм-канале.

"Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами. Будет конструктивный поиск с нашим главным партнером – Соединенными Штатами. Я буду приводить аргументы, я буду переубеждать, предлагать альтернативы", – сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что страна может оказаться перед очень сложным выбором – либо потерять достоинство и принять "сложные" 28 пунктов мирного плана, либо потерять ключевого партнера и пережить "самую тяжелую" зиму, получив дальнейшие риски.

"В 2019 году я принес клятву президента Украины. Я поклялся всеми силами, пообещал охранять суверенитет и независимость страны, защищать права граждан, придерживаться конституции. Это была не формальность, а клятва", – указал политик.

Он уточнил, что не будет предавать национальные интересы государства, а будет искать конструктивное решение с партнером в тех вещах, которые не устраивают Киев. Зеленский подчеркнул, что он не даст России говорить, что Украина "не хочет мира".

"Главное, чтобы в 28 пунктах была сохранена "честь и достоинство украинцев", мы будем за это бороться", – добавил он.

Белый дом подтвердил разработку плана по Украине 20 ноября. В него вошли отказ членства Украины в НАТО, ограничения на численность вооруженных сил и вопросы снятия санкций с России.

Также США предложили признать Крым, Донецк и Луганск де-факто российскими территориями. При этом граница в Херсонской и Запорожской областях по этому плану пройдет по линии боевого соприкосновения.

Вашингтон ожидает, что Зеленский подпишет новое мирное соглашение до Дня благодарения, 27 ноября. При этом администрация Белого дома пригрозила Украине прекращением поставок вооружений и обмена разведывательной информацией.

В целом администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Россия и Украина согласовали мирную сделку к концу 2025 года, уверены СМИ.

