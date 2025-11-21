Захарова: официально РФ не получала от США планов урегулирования ситуации на Украине

В США разработали план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, который уже получил одобрение президента Дональда Трампа, написали СМИ. В чем заключается план и как на него отреагировали в мире – в материале Москвы 24.

Новый план

В США завершили разработку комплексного плана из 28 пунктов для урегулирования кризиса на Украине. Документ уже получил одобрение президента Дональда Трампа, сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Согласно положениям, опубликованным депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), план включает ограничение численности военных сил Украины, отказ НАТО от размещения войск на территории страны и предоставление Киеву гарантий безопасности от США.

При этом в Конституции Украины предлагается закрепить внеблоковый статус, а НАТО обязуется не принимать страну в свой состав. Выполнение многих пунктов предполагается возложить на Совет мира под руководством Трампа. При этом большинство пунктов не прописаны конкретно и представляют собой общие принципы.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт подтвердила активность переговорного процесса.



Каролин Левитт представитель Белого дома Спецпосланник Уиткофф и Марко Рубио тихо работали над планом на протяжении последнего месяца. Они взаимодействуют с обеими сторонами – Россией и Украиной – на равной основе, чтобы понять, на что эти государства готовы пойти для установления долгосрочного и устойчивого мира.

Президент Украины Владимир Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию.

"Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу", — заявил украинский лидер, выразив надежду на скорый разговор с Трампом.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москве не поступала информация о согласии Зеленского вести переговоры по американскому плану. Ранее он подчеркнул ТАСС, что "никаких новаций" в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске, не появилось.

По данным Financial Times, США надеются, что мирный договор будет подписан Зеленским до 27 ноября.

"Мы открыты к диалогу"

Россия не получала официально от США никаких планов по урегулированию ситуации на Украине, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас в средствах массовой информации много утечек: обсуждения, пункты, планы. В одних статьях говорится об одном количестве пунктов, в других о другом количестве пунктов... Официально российская сторона, министерство иностранных дел, а это установленный канал общения с Соединенными Штатами Америки, таких предложений, планов, вообще ничего на этот счет не получала. Мы открыты к диалогу", – заявила она журналистам.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя также отметил, что украинская сторона прекратила реагировать на предложения России по гуманитарным и военным вопросам еще летом.



Василий Небензя постпред РФ при ООН Подлинного желания Киева сесть за стол переговоров для того, чтобы обсудить ключевые аспекты решения украинского кризиса, мы не видим.

Одновременно с этим, по информации New York Post, администрация Соединенных Штатов получила от секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова "положительный отклик" на американские предложения по урегулированию украинского конфликта, однако киевские власти не давали согласие на план в целом.

По словам источника газеты, данный план был разработан сразу после обсуждения с Умеровым.

"Умеров согласился с большей частью этого плана и внес в него несколько изменений, которые мы включили и представили президенту Зеленскому. Я не хочу сказать, что (Киев) искренне согласился с ним и готов его подписать. Они согласились с большей частью плана", – добавил представитель администрации США.

При этом сам Умеров ранее назвал сообщения о согласовании или вычеркивании пунктов американского плана, которые начали появляться в СМИ, ложными и "не имеющими ничего общего с реальностью".

"Это примеры непроверенной информации, возникшей вне контекста консультаций", – написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь, европейские лидеры заявляли, что не принимали участия в разработке пунктов данного плана. При этом один из высокопоставленных европейских чиновников в беседе с Politico назвал план списком "пунктов, которые должны удовлетворить Путина".

Издание Financial Times уточнило, что лидеры европейских стран обсудят разработанный США план на экстренной встрече 22 ноября. По информации источников газеты, европейских лидеров и чиновников, отвечающих за вопросы нацбезопасности, ошеломил как документ, так и масштаб давления США на Украину.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил оптимизм относительно ближайших перспектив: по его мнению, данный план может стать основой для заключения договоренности между США и Россией и проведения встречи президентов двух стран в Будапеште.

"Думаю, что следующие две-три недели будут решающими", – уверен он.

При этом власти Германии, согласно Bild, намерены оказать противодействие американскому плану. Издание подчеркнуло, что ведомство канцлера ФРГ "с большой озабоченностью следит за инициативой администрации Трампа и уже работает над дипломатическими контрмерами". Кроме того, канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен провести 21 ноября телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщили источники.

Берлин планирует мобилизовать европейских партнеров и оказать влияние на Вашингтон, поскольку американцы не согласовали план с союзниками, уточняется в СМИ. В немецких властных кругах считают, что согласие Киева на предложения США было бы равносильно капитуляции перед Россией.