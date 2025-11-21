Форма поиска по сайту

01:23

Политика

Небензя заявил, что Россия не видит желания Киева садиться за стол переговоров

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Российская сторона не видит подлинного желания украинских властей садиться за стол переговоров для обсуждения ключевых положений решения конфликта. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза всемирной организации по Украине.

Небензя указал, что Киев еще летом перестал реагировать на предложения Москвы, в том числе касающиеся создания рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет показать западным спонсорам, что фронт еще держится, чтобы получать дальнейшее финансирование и оставаться у власти, отметил постпред РФ. Однако в действительности положение ВСУ остается тяжелым на фоне успешных наступательных операций армии РФ.

"Ситуация на земле, положение на фронте для Вооруженных сил Украины продолжают оставаться тяжелыми, если не катастрофическими. Российские войска успешно развивают наступательную операцию практически на всех направлениях", – приводит ТАСС слова Небензи.

Дипломат подчеркнул, что подразделения ВСУ продолжают нести значительные потери и стремительно теряют боеспособность. С начала спецоперации украинская армия потеряла уже более 1,7 миллиона военных.

Небензя также обратил внимание, что во время заседания СБ ООН никто из его членов не упомянул о коррупционном скандале на Украине.

"О подлинных масштабах этого скандала мы пока можем только догадываться, но, как мы слышим, это только вершина айсберга. Я не услышал ни от кого из вас, инициировавших сегодняшнее заседание, ни слова по этому поводу", – указал постпред РФ.

Он добавил, что российская сторона всегда считала киевский режим "вороватой коррумпированной шайкой", которая только наживается на текущих боевых действиях за чужие деньги.

Ранее украинские депутаты опубликовали текст нового мирного соглашения, которое разрабатывает Вашингтон. В плане подробно описываются вопросы безопасности, территорий, восстановления Украины, гуманитарные вопросы и прочие темы.

Официальные лица США ожидают, что Зеленский подпишет новое мирное соглашение до Дня благодарения, 27 ноября. Затем документ представят Москве, чтобы завершить урегулирование конфликта к началу декабря.

Новости мира: The Wall Street Journal раскрыла детали нового плана США по Украине

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

