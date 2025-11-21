Форма поиска по сайту

00:56

Политика
FT: США ожидают, что Киев подпишет мирный план до 27 ноября

США ожидают, что Украина подпишет мирное соглашение до 27 ноября

Официальные лица США ожидают, что украинский президент Владимир Зеленский подпишет новое мирное соглашение до Дня благодарения, 27 ноября. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на американских чиновников.

Если Киев согласится на мирную сделку за это время, то затем документ представят Москве, чтобы завершить урегулирование конфликта к началу декабря.

Тем не менее такие сроки маловероятны, отмечается в статье, поскольку украинские чиновники уже охарактеризовали несколько пунктов мирного плана как красные линии для Киева.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп требует от Зеленского немедленно согласиться на проект плана по урегулированию конфликта. В свою очередь, украинский лидер изо всех сил пытается противостоять давлению Вашингтона, поскольку данное соглашение грозит ему унижением.

Украинские депутаты уже опубликовали все 28 пунктов мирного плана США. В них подробно описываются вопросы безопасности, территорий, восстановления Украины, гуманитарные вопросы и прочие темы.

Дональд Трамп одобрил новый мирный план по Украине

