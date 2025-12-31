Терапевт Чернышова посоветовала отказаться от уборки и похода в баню 31 декабря

Многие привыкли следовать различным традициям при встрече Нового года. Однако врачи рекомендуют соблюдать некоторые с осторожностью или вовсе отказаться от них. Как не нанести вред здоровью в праздничную ночь, читайте в материале Москвы 24.

Желание без вреда для желудка

Укоренившиеся в народе новогодние традиции могут нанести серьезный вред здоровью, если следовать им необдуманно. Одной из самых популярных является загадывание желания, которое нужно написать на бумаге, сжечь, а пепел проглотить вместе с напитком под бой курантов.

При проведении этого ритуала важно использовать комфортный для проглатывания размер бумаги, рассказала Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если мы говорим о крошечном кусочке бумажки, то ничего страшного с организмом не произойдет. Но крупная бумага полностью не сгорит, поэтому ею можно подавиться, оцарапать стенки пищевода и вызвать неприятные ощущения инородного тела или даже нанести травму, которую потом придется лечить.

Важно брать тонкую бумагу, чтобы на ней не было печатного текста или водяных знаков. Терапевт отметила, что более безопасной альтернативой станет поедание виноградин. Согласно этой традиции, под бой курантов нужно употребить 12 ягод и загадать при пережевывании каждой по одному желанию. Делать это нужно, сидя под столом.

В этом случае важно купить виноград без косточек и промыть его под проточной водой. Ягоды нужно тщательно разжевывать и не пытаться проглотить их целиком, чтобы не подавиться, добавила терапевт.

Еще одна традиция – открывать окна в доме в первый час нового года, чтобы "впустить" удачу, счастье и благополучие. По словам терапевта, эту традицию можно назвать полезной, так как к полуночи в помещении становится душно. Однако важно, чтобы в момент проветривания возле окна не находились гости, иначе они могут простудиться.

Традиции в новогоднюю ночь касаются не только загадывания желаний, но и блюд. Например, классический салат "Оливье".





Надежда Чернышова врач-терапевт Это сытный и калорийный продукт, но можно немного убавить его жирность. Например, заменить колбасу на отварную куриную грудку. Плюс можно взять легкий майонез. Рекомендации, касающиеся майонеза, распространяются и на салат "Селедка под шубой".

Терапевт отметила, что хотя некоторые традиционные пункты меню можно оставить, основную часть стола должны занимать легкие блюда.

Без генеральной уборки и бани

Однако от некоторых традиций эксперт все же посоветовала отказаться. Например, не затевать генеральную уборку 31 декабря. Работа по дому лишь вымотает, и на сам праздник просто не останется сил.

Кроме того, правильное планирование позволит равномерно распределить нагрузку и не встречать Новый год уставшим.





Надежда Чернышова врач-терапевт Сюда же относится приготовление многоэтапных блюд. Лучше заменить их простыми, либо же делать заготовки, чтобы 31 декабря быстро все сварить или испечь и не перетруждаться.

Эксперт также посоветовала отказаться от похода в баню 31 декабря. По ее словам, это серьезное испытание для организма, особенно если нет регулярного опыта подобных процедур. Посещение бани в последний день года подойдет только тем, кто готов к такой нагрузке.

"Но если это приводит к перегреванию, переутомлению и стрессу, то ничего, кроме усталости, человек в новогоднюю ночь не получит", – отметила эксперт.

Традициям можно не только следовать, но и создавать свои – например, предложить семье или друзьям отказаться от бурных проводов уходящего года перед боем курантов, указала Чернышова. Вместо этого лучше подвести итоги во время ужина – начала новогоднего застолья, примерно в 19:00–20:00. А перед боем курантов можно поставить на стол фрукты, легкие закуски, десерты и напитки.

"Это позволит придерживаться обычного пищевого поведения, избежать голодания в течение 31 декабря и переедания. Ночью лучше вообще отказаться от обильного приема пищи, так как для организма это непривычная ситуация", – отметила эксперт.

Отличной новогодней традицией также может стать прогулка в новогоднюю ночь, отметила в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт, кардиолог, диетолог Татьяна Залетова. По ее словам, долгое застолье лучше разбавить играми, танцами и гулянием.

Кроме того, эксперт посоветовала провести за столом ритуал благодарности.

"Это улучшает психологический настрой единения в семье", – отметила она.

Помимо этого, эксперт посоветовала придерживаться правильных пищевых привычек даже в праздники. Например, следовать "правилу тарелки" можно и в новогоднюю ночь: 50% должны занимать овощи или салат, а вторую половину нужно разделить на две части и уместить там гарнир и белковое блюдо. Также не следует стараться попробовать каждое блюдо на столе.





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог Если вы собираетесь большой компанией, положите себе что-то на тарелку и больше общайтесь, а не ешьте. Но так, чтобы на тарелке все время что-то было и вам не подкладывали еще и еще.

Залетова также предупредила, что голодание перед застольем 31 декабря может спровоцировать обострение гастроэнтерологических заболеваний.