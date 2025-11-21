Юрист Георгиева: руководство обязано получить согласие сотрудника на работу в праздники

Работать в предстоящие новогодние праздники планируют более трети россиян (36%), сообщили аналитики. Законно ли привлекать сотрудников к работе и возможно ли отказаться от выхода в смену, разбиралась Москва 24.
Трудоголики или вынужденные работники?
Более трети россиян (36%) планируют работать в предстоящие новогодние праздники. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов по поиску вакансий.
Согласно результатам, 16% опрошенных будут трудиться на основном месте, а 13% намерены совмещать основную занятость с дополнительной. Еще 7% респондентов планируют заниматься исключительно подработкой. При этом значительная часть участников опроса (36%) пока не определились со своими планами на праздничный период.
Что касается форматов, то большинство тех, кто планирует работать (61%), предпочитают гибкий график. На сменный по схемам 2/2, 3/3 или "сутки через трое" рассчитывают 33% россиян, а вахтовый метод работы готовы рассмотреть 6% опрошенных.
Замыкают список востребованных профессий охранник (7%), курьер (6%), аниматор (5%), строитель или разнорабочий (4%). Еще менее популярными оказались позиции продавца и кассира (по 3%), фотографа и ведущего мероприятий (по 2%), а также грузчика (1%).
Ранее стало известно, что в новогодние праздники заработок московских курьеров может вырасти на 10–30%. Как и в предыдущие годы, самыми прибыльными сферами в этот период остаются доставка, ретейл и организация праздников.
По словам HR-директора Екатерины Зеленковой, спрос на таких специалистов особенно высок в крупных городах, где за одну смену можно заработать несколько тысяч рублей. Эксперт также отметила, что в других востребованных отраслях наблюдается аналогичная сезонная тенденция: стоимость труда растет по мере приближения праздников и сокращения числа свободных работников.
Двойная оплата
Работа в новогодние каникулы распространена из-за специфики ряда организаций: это клиники, скорая помощь и другие экстренные службы, предприятия с постоянным циклом работы и места, где работа строится посменно, рассказала Москве 24 HR-эксперт Александра Королева.
Если у сотрудника обычный график, то есть он должен отдыхать в каникулы, но ему пришлось выйти в выходной, то оплата за эти дни также будет двойной, уточнила эксперт.
При этом часто, даже если организация не работает в праздники, она может организовывать дежурства, например, для поддержания связи или обхода территории. В таком случае составляется график.
"Можно просто договориться: если из всей компании в 100 человек нужны 10 дежурных, то можно решить, кто именно выйдет: часто находятся те, кто хочет получить двойную оплату и заработать", – резюмировала она.
При этом законность происходящего зависит от категории работников. Для сотрудников таких служб, как МЧС, полиция, медицинская или аварийные службы, работа в праздники является законной, напомнила в разговоре с Москвой 24 юрист Алла Георгиева.
"Однако для других категорий, где нет авральной или аварийной ситуации, работодатель не должен превышать свои полномочия и привлекать к работе сотрудника без его письменного согласия", – рассказала юрист.
Однако существуют категории, которые нельзя привлекать в праздничные дни: это женщины с детьми до трех лет и инвалиды.
"Процедура требует от руководства издания приказа, в котором объясняется необходимость труда именно в праздничные дни. Сотрудник должен ознакомиться с документом и дать письменное согласие с указанием конкретных дат. На основании этого в табеле учета рабочего времени делается соответствующая отметка", – уточнила Георгиева.
По словам юриста, если руководство вызывает работника без его согласия, у подчиненного есть право не выходить, и это не будет считаться дисциплинарным нарушением.
"Если же работник вышел под давлением, а затем написал жалобу, факт нарушения трудового законодательства налицо. За это предусмотрена ответственность в соответствии с Трудовым кодексом, включая штрафы. А если работника привлекли к дисциплинарной ответственности за отказ – например, вынесли выговор, это взыскание можно обжаловать в суде", – добавила она.
Что касается ответственности, то за нарушение трудового законодательства, в том числе за незаконное привлечение к работе в выходные, предусмотрена статья 5.27 КоАП РФ, пояснила юрист.
"При первом нарушении, в зависимости от обстоятельств, тяжести и продолжительности, к должностному лицу может быть применено предупреждение или наложен административный штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей размер штрафа аналогичен, а для юридических лиц составляет от 30 до 50 тысяч рублей", – сказала Георгиева.
Если же нарушение совершено не впервые, то наказание ужесточается. Для должностных лиц и ИП штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, а юридических – от 50 до 70 тысяч.
Если работника не только привлекли незаконно, но и не выдали ему положенную двойную оплату, то это нарушение также подпадает под действие указанной статьи как невыплата заработной платы в установленный срок, заключила эксперт.