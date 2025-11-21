Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 19:58

Общество
Главная / Истории /

Юрист Георгиева: руководство обязано получить согласие сотрудника на работу в праздники

В Новый год на смене: кто будет работать в праздники в России

Работать в предстоящие новогодние праздники планируют более трети россиян (36%), сообщили аналитики. Законно ли привлекать сотрудников к работе и возможно ли отказаться от выхода в смену, разбиралась Москва 24.

Трудоголики или вынужденные работники?

Фото: 123RF.com/sofiiashunkina

Более трети россиян (36%) планируют работать в предстоящие новогодние праздники. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов по поиску вакансий.

Согласно результатам, 16% опрошенных будут трудиться на основном месте, а 13% намерены совмещать основную занятость с дополнительной. Еще 7% респондентов планируют заниматься исключительно подработкой. При этом значительная часть участников опроса (36%) пока не определились со своими планами на праздничный период.

Что касается форматов, то большинство тех, кто планирует работать (61%), предпочитают гибкий график. На сменный по схемам 2/2, 3/3 или "сутки через трое" рассчитывают 33% россиян, а вахтовый метод работы готовы рассмотреть 6% опрошенных.

Выбирая подработку в новогодние праздники, 11% отмечают должность администратора. На втором месте идет сборщик заказов в магазинах и на складах с 9%, а на третьем – водитель (8%).
из материалов исследования

Замыкают список востребованных профессий охранник (7%), курьер (6%), аниматор (5%), строитель или разнорабочий (4%). Еще менее популярными оказались позиции продавца и кассира (по 3%), фотографа и ведущего мероприятий (по 2%), а также грузчика (1%).

Ранее стало известно, что в новогодние праздники заработок московских курьеров может вырасти на 10–30%. Как и в предыдущие годы, самыми прибыльными сферами в этот период остаются доставка, ретейл и организация праздников.

По словам HR-директора Екатерины Зеленковой, спрос на таких специалистов особенно высок в крупных городах, где за одну смену можно заработать несколько тысяч рублей. Эксперт также отметила, что в других востребованных отраслях наблюдается аналогичная сезонная тенденция: стоимость труда растет по мере приближения праздников и сокращения числа свободных работников.

Двойная оплата

Фото: depositphotos/gregorylee

Работа в новогодние каникулы распространена из-за специфики ряда организаций: это клиники, скорая помощь и другие экстренные службы, предприятия с постоянным циклом работы и места, где работа строится посменно, рассказала Москве 24 HR-эксперт Александра Королева.

Поэтому такая цифра из опроса вполне адекватная. Что касается оплаты, то любая компания должна работать в соответствии с трудовым законодательством – оплата праздничных дней осуществляется в двойном размере.
Александра Королева
HR-эксперт

Если у сотрудника обычный график, то есть он должен отдыхать в каникулы, но ему пришлось выйти в выходной, то оплата за эти дни также будет двойной, уточнила эксперт.

При этом часто, даже если организация не работает в праздники, она может организовывать дежурства, например, для поддержания связи или обхода территории. В таком случае составляется график.

"Можно просто договориться: если из всей компании в 100 человек нужны 10 дежурных, то можно решить, кто именно выйдет: часто находятся те, кто хочет получить двойную оплату и заработать", – резюмировала она.

При этом законность происходящего зависит от категории работников. Для сотрудников таких служб, как МЧС, полиция, медицинская или аварийные службы, работа в праздники является законной, напомнила в разговоре с Москвой 24 юрист Алла Георгиева.

"Однако для других категорий, где нет авральной или аварийной ситуации, работодатель не должен превышать свои полномочия и привлекать к работе сотрудника без его письменного согласия", – рассказала юрист.

Если работа не связана с авралом, привлечение без согласия нарушает право работника на отдых. Даже при наличии невыполненных обязательств это не считается аварийной ситуацией. Если сотрудник дает письменное согласие, например, для выполнения накопившихся задач, руководство может его привлечь, работа также оплачивается в двойном размере.
Алла Георгиева
юрист

Однако существуют категории, которые нельзя привлекать в праздничные дни: это женщины с детьми до трех лет и инвалиды.

"Процедура требует от руководства издания приказа, в котором объясняется необходимость труда именно в праздничные дни. Сотрудник должен ознакомиться с документом и дать письменное согласие с указанием конкретных дат. На основании этого в табеле учета рабочего времени делается соответствующая отметка", – уточнила Георгиева.

По словам юриста, если руководство вызывает работника без его согласия, у подчиненного есть право не выходить, и это не будет считаться дисциплинарным нарушением.

"Если же работник вышел под давлением, а затем написал жалобу, факт нарушения трудового законодательства налицо. За это предусмотрена ответственность в соответствии с Трудовым кодексом, включая штрафы. А если работника привлекли к дисциплинарной ответственности за отказ – например, вынесли выговор, это взыскание можно обжаловать в суде", – добавила она.

Что касается ответственности, то за нарушение трудового законодательства, в том числе за незаконное привлечение к работе в выходные, предусмотрена статья 5.27 КоАП РФ, пояснила юрист.

"При первом нарушении, в зависимости от обстоятельств, тяжести и продолжительности, к должностному лицу может быть применено предупреждение или наложен административный штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей размер штрафа аналогичен, а для юридических лиц составляет от 30 до 50 тысяч рублей", – сказала Георгиева.

Если же нарушение совершено не впервые, то наказание ужесточается. Для должностных лиц и ИП штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, а юридических – от 50 до 70 тысяч.

Если работника не только привлекли незаконно, но и не выдали ему положенную двойную оплату, то это нарушение также подпадает под действие указанной статьи как невыплата заработной платы в установленный срок, заключила эксперт.

Читайте также


Веткина Анастасия

обществопраздникиистории

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика