Юрист Георгиева: руководство обязано получить согласие сотрудника на работу в праздники

Работать в предстоящие новогодние праздники планируют более трети россиян (36%), сообщили аналитики. Законно ли привлекать сотрудников к работе и возможно ли отказаться от выхода в смену, разбиралась Москва 24.

Трудоголики или вынужденные работники?

Более трети россиян (36%) планируют работать в предстоящие новогодние праздники. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов по поиску вакансий.

Согласно результатам, 16% опрошенных будут трудиться на основном месте, а 13% намерены совмещать основную занятость с дополнительной. Еще 7% респондентов планируют заниматься исключительно подработкой. При этом значительная часть участников опроса (36%) пока не определились со своими планами на праздничный период.

Что касается форматов, то большинство тех, кто планирует работать (61%), предпочитают гибкий график. На сменный по схемам 2/2, 3/3 или "сутки через трое" рассчитывают 33% россиян, а вахтовый метод работы готовы рассмотреть 6% опрошенных.



из материалов исследования Выбирая подработку в новогодние праздники, 11% отмечают должность администратора. На втором месте идет сборщик заказов в магазинах и на складах с 9%, а на третьем – водитель (8%).

Замыкают список востребованных профессий охранник (7%), курьер (6%), аниматор (5%), строитель или разнорабочий (4%). Еще менее популярными оказались позиции продавца и кассира (по 3%), фотографа и ведущего мероприятий (по 2%), а также грузчика (1%).

Ранее стало известно, что в новогодние праздники заработок московских курьеров может вырасти на 10–30%. Как и в предыдущие годы, самыми прибыльными сферами в этот период остаются доставка, ретейл и организация праздников.

По словам HR-директора Екатерины Зеленковой, спрос на таких специалистов особенно высок в крупных городах, где за одну смену можно заработать несколько тысяч рублей. Эксперт также отметила, что в других востребованных отраслях наблюдается аналогичная сезонная тенденция: стоимость труда растет по мере приближения праздников и сокращения числа свободных работников.

Двойная оплата

Работа в новогодние каникулы распространена из-за специфики ряда организаций: это клиники, скорая помощь и другие экстренные службы, предприятия с постоянным циклом работы и места, где работа строится посменно, рассказала Москве 24 HR-эксперт Александра Королева.



Александра Королева HR-эксперт Поэтому такая цифра из опроса вполне адекватная. Что касается оплаты, то любая компания должна работать в соответствии с трудовым законодательством – оплата праздничных дней осуществляется в двойном размере.

Если у сотрудника обычный график, то есть он должен отдыхать в каникулы, но ему пришлось выйти в выходной, то оплата за эти дни также будет двойной, уточнила эксперт.

При этом часто, даже если организация не работает в праздники, она может организовывать дежурства, например, для поддержания связи или обхода территории. В таком случае составляется график.

"Можно просто договориться: если из всей компании в 100 человек нужны 10 дежурных, то можно решить, кто именно выйдет: часто находятся те, кто хочет получить двойную оплату и заработать", – резюмировала она.

При этом законность происходящего зависит от категории работников. Для сотрудников таких служб, как МЧС, полиция, медицинская или аварийные службы, работа в праздники является законной, напомнила в разговоре с Москвой 24 юрист Алла Георгиева.

"Однако для других категорий, где нет авральной или аварийной ситуации, работодатель не должен превышать свои полномочия и привлекать к работе сотрудника без его письменного согласия", – рассказала юрист.



Алла Георгиева юрист Если работа не связана с авралом, привлечение без согласия нарушает право работника на отдых. Даже при наличии невыполненных обязательств это не считается аварийной ситуацией. Если сотрудник дает письменное согласие, например, для выполнения накопившихся задач, руководство может его привлечь, работа также оплачивается в двойном размере.

Однако существуют категории, которые нельзя привлекать в праздничные дни: это женщины с детьми до трех лет и инвалиды.

"Процедура требует от руководства издания приказа, в котором объясняется необходимость труда именно в праздничные дни. Сотрудник должен ознакомиться с документом и дать письменное согласие с указанием конкретных дат. На основании этого в табеле учета рабочего времени делается соответствующая отметка", – уточнила Георгиева.

По словам юриста, если руководство вызывает работника без его согласия, у подчиненного есть право не выходить, и это не будет считаться дисциплинарным нарушением.

"Если же работник вышел под давлением, а затем написал жалобу, факт нарушения трудового законодательства налицо. За это предусмотрена ответственность в соответствии с Трудовым кодексом, включая штрафы. А если работника привлекли к дисциплинарной ответственности за отказ – например, вынесли выговор, это взыскание можно обжаловать в суде", – добавила она.

Что касается ответственности, то за нарушение трудового законодательства, в том числе за незаконное привлечение к работе в выходные, предусмотрена статья 5.27 КоАП РФ, пояснила юрист.

"При первом нарушении, в зависимости от обстоятельств, тяжести и продолжительности, к должностному лицу может быть применено предупреждение или наложен административный штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей размер штрафа аналогичен, а для юридических лиц составляет от 30 до 50 тысяч рублей", – сказала Георгиева.

Если же нарушение совершено не впервые, то наказание ужесточается. Для должностных лиц и ИП штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, а юридических – от 50 до 70 тысяч.

Если работника не только привлекли незаконно, но и не выдали ему положенную двойную оплату, то это нарушение также подпадает под действие указанной статьи как невыплата заработной платы в установленный срок, заключила эксперт.