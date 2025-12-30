Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:34

Политика
Главная / Новости /

Депутат Стенякина: цена пенсионного балла в 2026 году составит 65,6 тыс. рублей

В Госдуме назвали стоимость пенсионных баллов в 2026 году

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Стоимость одного пенсионного балла, который россияне могут докупить для назначения страховой пенсии, составит 65,6 тысячи рублей в 2026 году. Об этом сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Она напомнила, что для назначения страховой пенсии по старости необходим стаж от 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов, которые у работающих граждан РФ накапливаются ежегодно. Если в конечном итоге баллов не хватает, то можно подать в Соцфонд заявление на "добровольное вступление в отношения по обязательному пенсионному страхованию" и докупить баллы.

"Максимально в 2026 году можно докупить 8,7 пенсионного балла. Но надо помнить, что для заявителей (кроме самозанятых) существует ограничение: не более половины стажа (7,5 лет) может быть приобретено путем уплаты добровольных взносов", – приводит ТАСС слова парламентария.

Заявление можно подать на портале "Госуслуги" или в Соцфонде: на его сайте, письмом или очно при посещении. Сделать это можно, если россиянин официально не трудоустроен и не получает баллы по отчислениям от работодателя. При этом в заявлении нужно указать основание для постановки на учет: гражданин может быть самозанятым, платить взносы за неработающую супругу и так далее.

При одобрении заявления Соцфонд предоставит реквизиты для оплаты, по которым можно перечислить всю сумму за год или частями за каждый месяц.

Ранее в Госдуме рассказали, что в 2026 году повышение страховых пенсий будет проходить по прежней методике – однократно в начале нового года. Планируемая ранее двукратная система начнет действовать в 2027-м: тогда индексация пенсий будет проходить в феврале, согласно уровню официальной инфляции, а также в апреле – с учетом роста доходов Соцфонда России.

Страховые пенсии по старости проиндексируют в России на 7,6% с 1 января 2026 года. Владимир Путин отмечал, что они будут выше инфляции, ожидающейся по итогам года.

МРОТ и страховая пенсия вырастут в России в январе

Читайте также


политикаобщество

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика