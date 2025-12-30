Депутат Стенякина: цена пенсионного балла в 2026 году составит 65,6 тыс. рублей

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Стоимость одного пенсионного балла, который россияне могут докупить для назначения страховой пенсии, составит 65,6 тысячи рублей в 2026 году. Об этом сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Она напомнила, что для назначения страховой пенсии по старости необходим стаж от 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов, которые у работающих граждан РФ накапливаются ежегодно. Если в конечном итоге баллов не хватает, то можно подать в Соцфонд заявление на "добровольное вступление в отношения по обязательному пенсионному страхованию" и докупить баллы.

"Максимально в 2026 году можно докупить 8,7 пенсионного балла. Но надо помнить, что для заявителей (кроме самозанятых) существует ограничение: не более половины стажа (7,5 лет) может быть приобретено путем уплаты добровольных взносов", – приводит ТАСС слова парламентария.

Заявление можно подать на портале "Госуслуги" или в Соцфонде: на его сайте, письмом или очно при посещении. Сделать это можно, если россиянин официально не трудоустроен и не получает баллы по отчислениям от работодателя. При этом в заявлении нужно указать основание для постановки на учет: гражданин может быть самозанятым, платить взносы за неработающую супругу и так далее.

При одобрении заявления Соцфонд предоставит реквизиты для оплаты, по которым можно перечислить всю сумму за год или частями за каждый месяц.

Ранее в Госдуме рассказали, что в 2026 году повышение страховых пенсий будет проходить по прежней методике – однократно в начале нового года. Планируемая ранее двукратная система начнет действовать в 2027-м: тогда индексация пенсий будет проходить в феврале, согласно уровню официальной инфляции, а также в апреле – с учетом роста доходов Соцфонда России.

Страховые пенсии по старости проиндексируют в России на 7,6% с 1 января 2026 года. Владимир Путин отмечал, что они будут выше инфляции, ожидающейся по итогам года.