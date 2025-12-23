Форма поиска по сайту

23 декабря, 14:48

Общество
Депутат Бессараб: проиндексированную пенсию можно будет получить до 30 декабря

В Госдуме рассказали, кому и когда повысят пенсии в 2026 году

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Российские пенсионеры получат проиндексированные выплаты уже перед 2026 годом. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, в 2026-м повышение страховых пенсий будет проходить по прежней методике – однократно в начале нового года. Планируемая ранее двукратная система начнет действовать в 2027-м: тогда индексация пенсий будет проходить в феврале, согласно уровню официальной инфляции, а также в апреле – с учетом роста доходов Социального фонда России.

С 1 января 2026 года выплата вырастет на 7,6%, что даже выше прогнозируемой Росстатом инфляции в 6,8%. В итоге средняя страховая пенсия по старости составит 27 117 рублей.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Бессараб также отметила, что на 7,6% планируется повысить зарплаты работникам государственных учреждений – учителям, педагогам, воспитателям, медицинскому персоналу, врачам, фельдшерам и представителям творческих специальностей.

"При этом все, кто привык получать зарплату или пенсию с 1 по 11 января, могут ждать выплат в уже повышенном размере не позднее 30 декабря 2025 года", – подчеркнула депутат.

Что касается социальных пенсий, то их повысят с 1 апреля 2026 года на 6,8%.

"А уже начиная с 1 октября планируется проиндексировать зарплату военнослужащим на 4%. Соответственно, на столько же сразу вырастут и военные пенсии", – отметила Бессараб.

Ранее глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов опроверг планы о повышении пенсионного возраста. Он отметил, что в Государственной думе законопроектов на эту тему нет, а также призвал не сеять панику и не повышать градус социальной напряженности.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

