Депутат Бессараб: проиндексированную пенсию можно будет получить до 30 декабря

23 декабря, 14:48Общество
Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov
Российские пенсионеры получат проиндексированные выплаты уже перед 2026 годом. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, в 2026-м повышение страховых пенсий будет проходить по прежней методике – однократно в начале нового года. Планируемая ранее двукратная система начнет действовать в 2027-м: тогда индексация пенсий будет проходить в феврале, согласно уровню официальной инфляции, а также в апреле – с учетом роста доходов Социального фонда России.
Бессараб также отметила, что на 7,6% планируется повысить зарплаты работникам государственных учреждений – учителям, педагогам, воспитателям, медицинскому персоналу, врачам, фельдшерам и представителям творческих специальностей.
"При этом все, кто привык получать зарплату или пенсию с 1 по 11 января, могут ждать выплат в уже повышенном размере не позднее 30 декабря 2025 года", – подчеркнула депутат.
Что касается социальных пенсий, то их повысят с 1 апреля 2026 года на 6,8%.
"А уже начиная с 1 октября планируется проиндексировать зарплату военнослужащим на 4%. Соответственно, на столько же сразу вырастут и военные пенсии", – отметила Бессараб.
Ранее глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов опроверг планы о повышении пенсионного возраста. Он отметил, что в Государственной думе законопроектов на эту тему нет, а также призвал не сеять панику и не повышать градус социальной напряженности.