Депутат Бессараб: идея "Новогоднего капитала" для пенсионеров неосуществима

В России предложили ввести ежегодную новогоднюю выплату для всех пенсионеров в размере 5 тысяч рублей. Осуществима ли такая инициатива, разбиралась Москва 24.

Праздничная выплата

В России предложили ввести ежегодную выплату для пенсионеров под названием "Новогодний капитал" в размере 5 тысяч рублей. С соответствующей инициативой вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру труда Антону Котякову.

По замыслу парламентария, мера призвана усилить социальную защиту и улучшить качество жизни граждан старшего поколения, а также будет способствовать укреплению семейных ценностей. Выплата позволит пенсионерам заранее и без спешки распланировать расходы на праздники.

Согласно предложению, "Новогодний капитал" полагается всем россиянам, получающим пенсию по старости. Средства должны перечисляться не позднее чем за 14 дней до 31 декабря. Планируется, что выплата будет производиться без вычета налога на доходы.





Борис Чернышов вице-спикер Госдумы Внедрение этой меры поддержки станет значимым шагом, продемонстрирует государственную заботу о старшем поколении и окажет положительное влияние на потребительскую активность в предпраздничный период.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин анонсировал поэтапную индексацию страховых пенсий, запланированную на 2026 год. С 1 января основное повышение должно затронуть почти 38 миллионов неработающих пенсионеров, в итоге в среднем выплата составит 27 тысяч рублей. Дополнительно с 1 августа планируется автоматический перерасчет для работающих пенсионеров, с 1 октября – повышение на 4% для представителей силовых структур и военнослужащих, а с 1 апреля – индексация социальных выплат на 6,8% для 4,4 миллионов граждан.

Где брать деньги?

Говоря о "Новогоднем капитале", член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что ввести его на сегодняшний день не представляется возможным.

"Я с большим удовольствием поддержала бы любые законодательные инициативы, направленные на повышение выплат, особенно перед таким замечательным и всеми любимым праздником, как Новый год. Однако ключевой вопрос, который должны прояснить авторы подобных предложений, – из каких конкретно статей бюджета они планируют взять на это средства", – сказала она в беседе с Москвой 24.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Мы все понимаем, что бюджет на 2025 год уже сформирован, он конечен и, что важно, дефицитен. Вносить в него серьезные изменения на данном этапе маловероятно, и он должен исполняться в утвержденных рамках. Поэтому, не зная, на какие источники финансирования рассчитывают инициаторы и как они планируют решить эту проблему, я не могу дать содержательного комментария.

В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 назвал предложение популистским и согласился с наличием финансовых вопросов к нему.

"Конец года, и ни в федеральном, ни в региональных бюджетах на такие незапланированные массовые выплаты средств не предусмотрено. Возникает закономерный вопрос: за чей счет и за счет каких статей это делать?" – пояснил экономист.

Эксперт также обратил внимание на дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном.

"На сегодняшний день федеральный дефицит предполагает 2,6% ВВП, а ряд субъектов и так с трудом справляются с текущими обязательствами. Поэтому свободных денег на такие "подарки" просто нет", – подчеркнул он.



Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Но главное даже не это. Такая разовая выплата – неэффективная мера. Для кого-то 5 тысяч рублей – серьезная сумма, для кого-то – капля в море. Вместо популистских жестов нужно усиливать системную поддержку ключевых категорий. Для пенсионеров, например, важна не разовая выплата, а изменение механизма индексации пенсий. Сейчас из-за инфляции в течение года реальное содержание пенсии падает, и индексация по итогам года лишь догоняет ушедшие цены. Для поддержания реального уровня дохода необходимы промежуточные индексации.

По мнению эксперта, также важно обратить внимание и на многодетные семьи.

"Касательно них помощь должна быть направлена на снижение постоянных расходов. Это конкретные и ощутимые меры: например, обеспечение бесплатного горячего питания (завтраков и обедов) для всех детей из многодетных семей в школах по всей стране, независимо от дохода, а также право на бесплатное посещение групп продленного дня с питанием", – пояснил он.

Такая помощь носит регулярный характер и существенно разгрузит семейный бюджет, заключил Сафонов.