Экономист Сафонов счел популизмом идею о предновогодней выплате пенсионерам

Предложение о предновогодней выплате пенсионерам – это популизм, заявил Москве 24 доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Так он прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о введении "Новогоднего капитала" – ежегодной предновогодней выплаты в 5 тысяч рублей для всех пожилых россиян. По мнению парламентария, эта мера позволит повысить соцзащиту и качество жизни пенсионеров, а также укрепит семейные ценности.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Наша система социальной защиты построена на принципе адресности: помощь предоставляется тем, кто в ней больше всего нуждается, и эта работа ведется системно. В этом контексте предложение выдать по 5 тысяч рублей под Новый год выглядит чистой воды популизмом.

Эксперт уточнил, что такие массовые выплаты ни в федеральном, ни в региональном бюджетах не предусмотрены. Кроме того, в этих бюджетах наблюдается дефицит.

"На сегодняшний день федеральный дефицит предполагает 2,6% ВВП, а ряд субъектов и так с трудом справляются с текущими обязательствами. Поэтому свободных денег на такие "подарки" просто нет", – отметил Сафонов.

Он назвал подобные выплаты неэффективной мерой. Вместо их введения он предложил усилить системную поддержку ключевых категорий граждан. По его словам, для пожилых россиян важна не разовая выплата, а изменение механизма индексации пенсий.

"Сейчас из-за инфляции в течение года реальное содержание пенсии падает, и индексация по итогам года лишь догоняет ушедшие цены. Чтобы поддерживать реальный уровень дохода, необходимы промежуточные индексации", – пояснил специалист.

Для многодетных семей, считает Сафонов, помощь должна быть направлена на снижение их постоянных расходов.

"Такая помощь носит регулярный характер и существенно разгружает семейный бюджет", – заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил, что пенсионеры, у которых выплаты в начале месяца, получат проиндексированную на 7,6% пенсию за январь в конце декабря 2025 года. Мера коснется как работающих, так и неработающих пожилых граждан. Индексация пенсий предполагается с 1 января, а не с 1 февраля 2026 года.