В ГД предложили защитить страховые пенсии по старости от взысканий

В Госдуму внесут законопроект, направленный на снижение максимального размера удержаний с большинства видов задолженностей до 30% от страховых пенсий по старости. Об этом сообщил депутат ГД, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что текущая практика списаний лишает пенсионеров значительной части их льгот.

"Это единственный доход для большинства пожилых людей, но тем не менее приставы беспрепятственно могут списать с него 50%, а иногда и 70% средств. Это недопустимо. Мы обязаны поставить законодательный заслон подобным процедурам, ведь сейчас после удержаний пенсионеры получают на руки суммы ниже установленного МРОТ", – обратил внимание Слуцкий.

Прожиточный минимум официально считается минимальным уровнем, к которому должны быть привязаны все правовые решения, включая взыскания и доплаты, продолжил депутат. Однако на практике автоматического механизма реализации этой нормы нет, из-за чего пенсионеры вынуждены сами обращаться за тем, что им положено по закону.

Согласно предложенному проекту ЛДПР, корректировка коснется статьи 99 ФЗ "Об исполнительном производстве". Изменения не только поспособствуют ограничению размера удержания, но и установят особый порядок взысканий.

При этом лимит в 30% не будет распространяться на социально значимые требования, в том числе на выплаты алиментов, возмещение вреда здоровью, ущерба в связи со смертью кормильца и ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях лимит удержаний останется на уровне 70%.

Слуцкий отметил, что представители старшего поколения должны быть уверены в получении полной выплаты.

"В рамках проекта "Трудовая доблесть России" мы продолжим системную работу по поддержке людей труда, отдавших десятилетия на развитие страны и имеющих полное право на сытую и обеспеченную старость", – заключил депутат.

С 1 января 2026 года страховые пенсии проиндексируют на 7,6%. Средства на это уже заложены в проекте бюджета Соцфонда. После индексации выплаты увеличатся почти на 2 тысячи рублей – с 25,2 тысячи до 27,1 тысячи рублей. В общей сложности это затронет 38 миллионов граждан.