26 декабря, 15:20

IT-эксперт Геллер допустил блокировку сервисов Google в России

Грозит блокировка? Что станет с сервисами Google в России

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в России. Существует ли такая вероятность, разбиралась Москва 24.

Переходим на российские сервисы?

Фото: depositphotos/Therileyshot

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин порекомендовал россиянам переходить на российские почтовые сервисы вместо Google Mail. Такой совет он дал после того, как американская компания разрешила пользователям изменить имя почтового адреса внутри уже существующего аккаунта.

При этом СМИ усмотрели в словах парламентария намек на возможную скорую блокировку сервисов Google в РФ.

Российским пользователям я бы все же рекомендовал менять адрес не внутри контура Gmail, а переезжать на российские почтовые сервисы. В наступающем году это может оказаться важно.
Антон Горелкин
первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Ранее в компании рассказали, что после смены адреса старый станет дополнительным. Его можно будет использовать для восстановления доступа или получения рассылок, а письма будут приходить на оба почтовых ящика.

Обе почты позволят заходить во все сервисы Google (Диск, Gmail, YouTube, Карты, Google Play). При этом создать новый адрес @gmail.com можно только через год, а удалить его из аккаунта после изменения нельзя, подчеркнули в компании.

Ранее депутаты Госдумы во главе с Антоном Горелкиным внесли законопроект о штрафах для владельцев сайтов, которые используют для авторизации иностранные сервисы, в том числе Google, вместо российских. Штрафы для граждан могут составить 10–20 тысяч рублей, для должностных лиц – 30–50 тысяч, а для юрлиц – 500–700 тысяч.

При этом Горелкин заявил, что возможное наказание не затронет рядовых пользователей. По его словам, инициатива направлена на уменьшение зависимости Рунета от решений недружественных стран.

"Много чего завязано"

Фото: depositphotos/wolterke

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов рассказал Москве 24, что пока блокировка сервисов Google не предвидится.

"Мы понимаем, что огромное количество сервисов завязано на Google, в том числе на почту. У многих информация хранится там, поэтому у государства нет задачи все заблокировать и сделать жизнь граждан более сложной", – отметил парламентарий.

Однако, когда речь идет о работе крупного бизнеса, ситуация кардинально меняется, добавил депутат.

Если это энергетическая инфраструктура и производства, государство жестко пресекает попытки остаться на сторонних сервисах и делает все, чтобы крупные компании и корпорации максимально быстро переходили на российские продукты. Причина в том, что отечественные сервисы более безопасны, так как информация хранится внутри страны. А здесь, если пользоваться той же почтой Google, это все равно что направить копию всего пересылаемого в АНБ (Агентство национальной безопасности США. – Прим. ред.).
Андрей Свинцов
зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Тем не менее, по словам Свинцова, у бизнеса не всегда есть возможность отказаться от иностранных сервисов: в частности, у некоторых компаний на них завязаны оборудование и крупные программные корпоративные продукты.

"Несмотря на это, на российские сервисы переходят, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Надеюсь, процесс импортозамещения пойдет еще активнее", – добавил парламентарий.

При этом IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер отметил в разговоре с Москвой 24, что обновления Google нужны компании для привлечения новых клиентов.

"Это делается, чтобы увеличить количество пользователей, а также дать уже имеющейся аудитории возможность оставаться на ресурсах Google, добавить для себя какую-то новую, свежую струю", – отметил эксперт.

Он добавил, что инфраструктура сервиса не изменится: владельцы аккаунтов будут пользоваться тем же Gmail, как и сейчас. Кроме того, при смене адреса будут работать оба, и новый, и старый. Если с пользователем захочет кто-то связаться, используя старый адрес, сообщение в любом случае дойдет. Все письма будут складываться в один ящик, объяснил Геллер.

Что касается перспектив дальнейшей работы сервисов Google на территории России, нужно отметить, что компания практически не взаимодействует с нашими властями. Поэтому блокировка его сервисов или замедление работы вполне возможны.
Артем Геллер
IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета

В то же время специалист предположил, что Google Поиск еще долгое время будет работать, так как на нем много чего завязано. К тому же российская аудитория активно его использует, заключил специалист.

Старкина Маргарита

