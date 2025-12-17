Форма поиска по сайту

17 декабря, 17:16

Политика
Депутат Свинцов: ресурсы, не соблюдающие закон, могут быть заблокированы в России

В ГД объяснили, почему YouTube может быть полностью заблокирован в РФ

Фото: depositphotos/agencyby

В российском законодательстве нет понятия "замедление", поэтому блокируются только те ресурсы, которые, независимо от принадлежности компании, не соблюдают законы России. Об этом радио КП рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

По его словам, все компании, находясь в России или ведя деятельность на ее территории, обязаны соблюдать российские законы. Свинцов подчеркнул, что, если компания умышленно наносит вред стране, экономике или гражданам, распространяет материалы, разжигающие межнациональную рознь или фейки, это является одним из элементов гибридной войны.

"Если эта компания вредит нашей стране, то в условиях конфликта мы должны защищаться, ничего более правильного, чем добиться от них соблюдения российского законодательства, вычищения того контента, который вредит нашей стране, я не вижу, если они не хотят это соблюдать", – отметил депутат.

Он добавил, что в следующем году, в период выборов, ожидаются атаки на инфраструктуру, включая энергетическую и информационную, а также спутники, распространяющие, в частности, телевизионный сигнал.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщал, что в РФ пока не идет речь о блокировке или отключении платформы. При этом депутат напомнил о рисках – и с точки зрения доступа, и в плане хранения личных данных и контента на зарубежной платформе.

В свою очередь, первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин отмечал, что для оживления YouTube в России Google нужно выплатить штрафы, вернуться в РФ и провести обновление CDN-сети. Однако, по его словам, платформа постепенно теряет актуальность в стране.

