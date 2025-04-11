Симоньян призвала полностью запретить YouTube в России

Фото: depositphotos/Djemphoto

В России следует полностью запретить видеохостинг YouTube, потому что он является разносчиком "разного рода зараз". Об этом заявила главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она добавила, что пока такого запрета нет, его должны установить родители для своих детей, "огородив тем самых от деструктивного контента". По мнению Симоньян, на российских площадках присутствует весь необходимый контент, однако если дать ребенку выбор и вседозволенность, то он будет смотреть не то, что ему полезно.

"Потому что ребенок скорее будет есть шоколадку, закусывая ее пирожным, чем насыщенный альфа-омегой лосось на пару. Понимаете, природа такова. Только запрещать", – приводит РИА Новости слова Симоньян.

В конце декабря прошлого года Роскомнадзор объяснил принятые меры против YouTube нарушением российских законов. Тогда YouTube заблокировал свыше 200 российских каналов, 80 из которых только в 2024 году. Ведомство отмечало, что направляло требования разблокировать каналы, но не получало ответов.

В Минцифры подчеркнули, что вопрос о "размедлении" видеохостинга YouTube будет обсуждаться лишь после выполнения требований РКН. Речь в первую очередь идет о разблокировании и отмене ограничений на российских авторов.