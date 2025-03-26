Шадаев: вопрос о размедлении YouTube будет обсуждаться после выполнения требований РКН

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Вопрос о размедлении видеохостинга YouTube, принадлежащего компании Google, будет обсуждаться лишь после выполнения требований РКН, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Есть целый набор претензий, который Роскомнадзор выставил в адрес YouTube. Соответственно, это вопрос выполнения норм законодательства", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, речь в первую очередь идет о разблокировании и отмене ограничений на российских авторов. Эти вопросы, по мнению Шадаева, являются первичными.

В конце декабря прошлого года Роскомнадзор объяснил принятые меры против YouTube нарушением российских законов. Тогда YouTube заблокировал свыше 200 российских каналов, 80 из которых только в 2024 году. Ведомство отмечало, что направляло требования разблокировать каналы, но не получало ответов.

В связи с блокировкой российские суды уже наложили требование на Google, который владеет YouTube, выплатить задолженность в размере более чем 91,5 квинтиллиона рублей – числа с 18 нулями. Требования к компании основаны на решениях судов, которые постановили разблокировать 17 каналов российских СМИ на YouTube. Из-за неисполнения решения с ответчика взыскали неустойку, которая увеличивается в геометрической прогрессии.